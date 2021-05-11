ТАСС: второй участник нападения на школу в Казани может удерживать заложников

Один из напавших на казанскую школу может удерживать нескольких заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, напавший на школу, который в настоящее время находится в здании, может удерживать в заложниках нескольких человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что второй нападавший на школу в Казани заблокирован в здании.

До этого стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет.

Подросток пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая. По последним данным, как минимум девять человек погибли, четверо пострадали.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, также туда выехал глава региона.

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