Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна школы в Казани

Двое из жертв стрельбы в казанской школе разбились после падения с третьего этажа здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Из погибших детей при стрельбе в школе двое разбились, выпрыгнув с третьего этажа», — сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что один из напавших на казанскую школу может удерживать нескольких заложников.

До этого стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет.

Подросток пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая. По последним данным, как минимум девять человек погибли, четверо пострадали.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

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