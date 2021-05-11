В России выявили еще 8 115 случаев коронавируса

В России выявили 8 115 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 7 009 человек, скончались 329.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 628), Петербурге (717), Московской области (657), Ростовской области (205) и Воронежской области (132).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 896 842 жителей России, вылечились 4 509 915 человек, умерли 113 976.

Ранее в ВОЗ сообщили, что заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышла на плато.