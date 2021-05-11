Второй нападавший на школу в Казани ликвидирован

Второй стрелявший в гимназии №175 в Казани ликвидирован в здании школы, предает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Также известно, что один из подозреваемых в стрельбе в школе задержан.
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пособники стрелявшего в школе пока не определены. По словам главы региона, нападавшему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.
Утром 11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. По последним данным, погибли одиннадцать человек.
В Казани введен режим КТО. Все занятия в школах отменены.