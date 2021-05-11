Ребенок получил ранение из травматического пистолета в Подмосковье

В Подмосковье трехлетний мальчик получил ранение из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным, инцидент произошел 10 мая в деревне Голиково Дмитровского городского округа. Ребенок находился в доме вместе с родителями.

В результате выстрела мальчик был госпитализирован. По факту произошедшего прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенок случайно выстрелил в себя.

Ранее сообщалось, что в Приморье пенсионер открыл стрельбу из пневматики по подросткам.