МВД: у напавшего на школу в Казани не было пособников

У устроившего стрельбу в школе Казани пособников не было. Об этом сообщили в МВД Татарстана, передает E1.ru.

«МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников, Галявиев (фамилия нападавшего — ред.) был один», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Казани задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. По последним данным, погибли 11 человек, еще несколько были госпитализированы.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.