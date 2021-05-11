Путин поручил ужесточить правила оборота оружия из-за стрельбы в казанской школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

«Отдельное поручение дали Золотову о том, чтобы было проработано отдельное положение об оружии, с учетом того вида оружия, который использовал стрелявший», — сказал Песков.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. По последним данным, погибли семеро детей и учительница. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан.

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