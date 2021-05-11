В Кремле заявили, что Россия «не теряла» победу в Великой Отечественной войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «не теряла» победу в Великой Отечественной войне.

Раннее «Комсомольская правда» опубликовала статью Юрия Полякова «Мы сами растеряли нашу Победу. Придется воевать за нее снова». В материале говорилось, что любое неуважение к победе должно наказываться также, как пренебрежение к жертвам Холокоста.

«Публикацию не видели, комментировать не могу», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к этой теме.

Он добавил, что победу никто не терял.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются «поставить на вооружение». Он отметил существование «сборища недобитых карателей», а также попытки переписать историю и оправдать преступников.