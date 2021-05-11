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Общество. Новости

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Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года

В колледже рассказали об устроившем стрельбу в Казани

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В колледже ТИСБИ «Газете.Ru» рассказали о человеке, устроившем стрельбу в казанской школе.

По информации колледжа, Ильназ Галявиев был тихим и неконфликтным студентом 4 курса, однако в апреле 2021 года его отчислили из-за академической задолженности.

«За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — отметили в пресс-службе.

Галявиев с декабря прошлого года находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже.

Он перестал поддерживать связь с куратором группы и не явился на защиту производственной практики и трех госэкзаменов.

Ранее очевидеца стрельбы в школе в Казани рассказала, как детей эвакуировали из учебного заведения после произошедшего.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что жертвами трагедии стали семь человек, еще 16 госпитализировали. Власти региона объявили 12 мая днем траура.

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