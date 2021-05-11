Эксклюзив Милонов предложил регулярно тестировать владельцев оружия на наркотики

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предлагает изменить действующую систему проверки психо-эмоционального состояния для получения лицензии на оружие. В разговоре с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что подобные проверки должны проводиться не единоразово, а регулярно.

«Самое главное, что я бы предложил — отказаться от системы проверки в диспансерах. Необходимо обязательное регулярное освидетельствование у психиатра раз в 3-5 лет. Человек должен не просто брать справку, потому что в этой справке может быть написано что угодно. Освидетельствование психиатром людей, у которых есть оружие, должно быть регулярным. Может человек уже давно с ума сошел, а у него лицензия на оружие есть», — сказал депутат.

Он также добавил, что помимо освидетельствования у психиатра владельцы оружия должны регулярно сдавать тесты на наркотики: «Такие проверки должны быть регулярными и внезапными. Ни у одного человека, которого подозревают в употреблении наркотиков, лицензии на оружие быть не должно».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 10.