Эксклюзив В Госдуме допустили возвращение смертной казни после стрельбы в школе в Казани

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил «Газете.Ru», что после ЧП в казанской школе стоит задуматься об ужесточении наказания за подобные преступления, вплоть до возвращения смертной казни.

«Будет подниматься вопрос об ужесточении наказания за подобные преступления, я считаю, что вплоть до высшей меры наказания. То есть не только большой срок и пожизненное заключение, а смертная казнь. Я считаю, что такой вид наказания может быть для таких преступников возвращен. Также не исключаю ужесточение ответственности за возможное покровительство, финансирование и обеспечение оружием, если таковое будет выявлено», — указал депутат.

Комментируя поручение президента России Владимира Путина по ужесточению правил оборота оружия, Нилов указал на необходимость контроля за теми, кто получил разрешение на ношение оружия, в особенности гражданами склонными к нарушениям и совершению преступлений.

«Я считаю, что граждане, которые не отслужили в армии, вряд ли должны иметь право владеть оружием. Может быть, этот вопрос стоит рассматривать как-то с привязкой к этому. Но контроль за ношением оружия и его перемещением должен быть многократно усилен, в том числе за счет каких-то автоматизированных систем его обнаружения», — подчеркнул депутат.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 10.