Эксклюзив Милонов предложил следить за соцсетями владельцев оружия

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил обязать правоохранительные органы мониторить социальные сети граждан, получивших лицензию на ношение оружия.

«Это необходимо для того, чтобы выявлять, например, причастность владеющих оружием граждан к экстремистским группировкам, которые выступают за насилие. К этому у правоохранительных органов должно быть особое внимание. Это не значит, что обязательно нужно запрещать, но нужно брать на заметку», — пояснил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее Милонов предложил регулярно тестировать владельцев оружия на наркотики.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 10.