Устроивший стрельбу в школе в Казани заявил, что «осознал себя богом»

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев заявил в полиции, что некоторое время назад «осознал себя богом». Кадры допроса опубликованы в телеграм-каналах.

По словам молодого человека, в нем «начал пробуждаться монстр».

Галявиев, используя нецензурную брань, также заявил, что испытывает ненависть ко всем.

11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. По официальным данным, погибли 8 человек. Еще около 20 человек получили ранения. Власти региона объявили 12 мая днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве, 19-летний нападавший задержан.

Ранее знакомый стрелявшего в школе рассказал о его привычках. По его словам, он был тихим, «действительно не очень любил людей, но никогда не говорил, что их нужно убивать». Он не исключил, что перед преступлением молодой человек мог принять запрещенные вещества, либо его «накрутили со стороны».

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