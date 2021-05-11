Минздрав: в больницы доставлен 21 человек после стрельбы в Казани

В медучреждения поступил 21 человек после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Татарстана.

Отмечается, что среди пострадавших 18 детей — шесть из них находятся в реанимации, а также трое взрослых.

По данным пресс-службы, татарстанские медучреждения обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что число жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до 10.