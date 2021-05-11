У иностранных студентов ульяновского университета выявили индийский штамм COVID-19

У иностранных студентов Ульяновского государственного университета обнаружили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным местного минздрава, иностранные студенты прибыли из Индии в конце апреля – начале мая. В настоящее время на лечении в стационарах находятся 52 иностранных студента.

В сообщении пресс-службы уточняется, что состояние госпитализированных пациентов удовлетворительное. Здание гостиницы «Советская», где проживали иностранные студенты, закрыто. Там проведут полную санитарную обработку.

Помимо этого, по поручению врио губернатора Алексея Русских на базе санатория «Чайка» Ульяновского государственного университета развернут обсерватор на 150 человек для прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в настоящее время в 48 регионах России обнаружен британский штамм коронавируса, в 11 — южноафриканский, еще в 22 штаммы имеют отдельные мутации.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Сумья Сваминатан ранее признала, что индийский вариант вызывает у нее большую озабоченность. Штамм справляется с антителами, полученными и естественным путем, и вакцинацией.