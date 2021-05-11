В Татарстане собираются проверить всех владельцев оружия после стрельбы в школе

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что комплексная проверка всех владельцев оружия пройдет в республике после трагедии в казанской школе, где погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», — подчеркнула она.

Ранее бывший сокурсник по колледжу рассказал об устроившем стрельбу в казанской школе Ильназе Галявиеве.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

По последним данным, погибли 9 человек.