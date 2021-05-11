Блогер Mellstroy перевел 100 тысяч рублей избитой им девушке

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) заявил, что отправил 100 тысяч рублей Алене Ефремовой, в избиении которой он обвиняется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Перевел 100 тысяч рублей по месту прописки, но она почему-то все отрицает... Да еще в детский дом перечислял», — сказал он после судебного заседания.

Блогер отметил, что рассчитывает избежать реального срока и обойтись штрафом или обязательными работами.

В свою очередь адвокат пострадавшей Антон Жаров сообщил, что деньги Бурим отправил до востребования в Челябинскую область, однако по месту прописки девушка не проживает.

Жаров также подтвердил, что блогер перевел 97 тысяч рублей в благотворительный фонд, но Ефремова оценивает это как «создание видимости заглаживания вины». По мнению защиты, обвиняемый не осознал, что совершил, «его до сих пор все веселит».

В пресс-службе суда уточнили, что выслушав обвинительное заключение, Бурим подтвердил факт содеянного, однако выразил мнение, что преступление должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений у него не было.

19 октября 2020 года в одной из башен Москвы-Сити Mellstroy вел прямую трансляцию вместе с моделью Аленой Ефремовой и еще несколькими блогерами. Ефремова сказала Буриму: «Покажи мне, что ты топчик, не словами, а делом», после чего он схватил ее за шею и несколько раз ударил головой о стол. Экспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.