Патриарх Кирилл призвал пересмотреть нормы оборота оружия после стрельбы в Казани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе в Казани. Соответствующее послание президенту Татарстана опубликовано на сайте Московской патриархии.

Глава Русской православной церкви в письме выразил мнение, что произошедшая трагедия ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия в стране.

«Возношу молитвы к Господу, дабы он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», — приводятся слова соболезнования патриарха.

Также он выразил надежду на то, что руководство Татарстана окажет всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.