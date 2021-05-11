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Общество. Новости

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В Госдуме предложили лишать свободы на срок до 20 лет за сбыт оружия

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Комитет Государственной думы по безопасности предложил ввести уголовное наказание до 20 лет лишения свободы за сбыт боеприпасов и оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Василий Пискарев.

По его словам, в Госдуму внесен законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, документ ожидает первого чтения.

Комитет также предлагает усилить ответственность за незаконный сбыт оружия, в том числе через сеть интернет.

«Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет — отдельный квалифицирующий признак», — уточнил Пискарев.

Кроме того, будет проанализировано уже действующее законодательство об оружии на предмет его совершенствования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

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