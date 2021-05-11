В Госдуме предложили лишать свободы на срок до 20 лет за сбыт оружия

Комитет Государственной думы по безопасности предложил ввести уголовное наказание до 20 лет лишения свободы за сбыт боеприпасов и оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Василий Пискарев.

По его словам, в Госдуму внесен законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, документ ожидает первого чтения.

Комитет также предлагает усилить ответственность за незаконный сбыт оружия, в том числе через сеть интернет.

«Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет — отдельный квалифицирующий признак», — уточнил Пискарев.

Кроме того, будет проанализировано уже действующее законодательство об оружии на предмет его совершенствования.

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