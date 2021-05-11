Суд Украины оставил в силе новые правила написания русских фамилий

Апелляционный суд на Украине оставил в силе новые правила написания русских фамилий, передает ТАСС.

Соответствующие нормы, в том числе, предлагают изменение написания русских фамилий. Например, фамилии с окончанием на «ой» в украинском языке заканчивались бы на «ий» (Донской — Донський, Трубецкой — Трубецький).

Ранее министерство образования и науки Украины направило в суд жалобу на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления о вводе новых правил украинского правописания.

По словам адвоката Ростислава Кравеца, суд не объяснил, почему спор будет продолжен. Он отметил, что основания будут известны позже, будет подана кассационная жалоба.

Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило правила украинского правописания «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания».

В феврале бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Гнаткевич счел необходимым признать русскоговорящих граждан страны «изменщиками».