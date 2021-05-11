Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 9

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что число пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани выросло до 9. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.