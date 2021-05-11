В Казани после стрельбы в школе сняли режим контртеррористической операции

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Общество. Новости

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Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Поврежденное окно гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Поврежденное окно гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года

В Казани после стрельбы в школе сняли режим контртеррористической операции

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Введенный после стрельбы в казанской школе режим контртеррористической операции (КТО) был отменен. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Татарстану.

В ведомстве уточнили, правовой режим КТО действовал в пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи — Мамадышский тракт — Магистральная — Хайдара Бигичева. «В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен», — указано сообщении.

Режим КТО был объявлен после стрельбы в казанской школе, которую устроил бывший ученик. Занятия второй смены во вторник, 11 мая, отменили во всех городских школах.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Впоследствии стало известно, что в Татарстане проверят всех владельцев оружия после после трагедии в казанской школе.

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