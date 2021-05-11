В казанской больнице находятся 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе

На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей, которое пострадали в результате стрельбы в городской гимназии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на медицинские службы Татарстана.

Как рассказал собеседник агентства, шестеро из этих потерпевших находятся в реанимации.

По его словам, как минимум четверо детей имеют переломы ног, у других также есть пулевые ранения. «Дети во время стрельбы прыгали из окон», — уточнили в медицинских службах.

Ранее в Казани после стрельбы в школе отменили режим контртеррористической операции.

До этого знакомый Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, рассказал о характере молодого человека.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.