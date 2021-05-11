В МВД России рассмотрят вопрос об ужесточении правил выдачи медсправок для владения оружием

Глава общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил, что на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок для владения оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается справок, которые позволяют продавать магазинам оружие при их наличии, я согласен с тем, что порой это все достаточно формально, тут тоже необходимо ужесточить контроль, нужно поднимать ответственность тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью», — сказал Кучерена.

Он добавил, что поддерживает идею об охране учебных заведений подразделениями Росгвардии.

«Не лучше ли заключить договор официально с Росгвардией, у них функции по охране квартир, недвижимости, почему ж они не могут охранять наших детей», — сказал Кучерена.

При этом Кучерена подчеркнул, что следует так организовать охрану учебных заведений, чтобы дети не видели сотрудников Росгвардии.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.