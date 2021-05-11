Глава Минздрава России рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Шестеро детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии», — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что на лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей, которые пострадали в результате стрельбы в городской гимназии. Как минимум четверо детей имеют переломы ног, у других также есть пулевые ранения

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 Казани.