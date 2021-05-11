Ученые выявили симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в 6 раз

Более чем у 80% пациентов с COVID-19 наблюдаются неврологические осложнения, при которых риск смерти возрастает в шесть раз. Об этом пишет журнал JAMA Network Open, ссылаясь на исследование Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID.

Отмечается, что из 3744 взрослых пациентов с COVID-19 82% имели неврологические симптомы. Примерно 4/10 пациентов сообщали о головных болях, а 3/10 заявляли, что потеряли обоняние или вкус.

Наиболее распространенные неврологические диагнозы, поставленные в клиниках, — это в почти половине случаев острая энцефалопатия, за которой в 17% случаев следовали кома и инсульт (6%). Кроме того, пациенты были подавленными или, наоборот, возбужденными.

Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.

«Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас» — сообщил доктор Шерри Чу.

Ранее главный инфекционист США и старший медицинский советник президента Энтони Фаучи заявил, что в США «без сомнений» недоучитывается количество летальных исходов от коронавирусной инфекции.