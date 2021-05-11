Против мэра Орла завели уголовное дело о халатности

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что против него возбудили уголовное дело из-за ситуации со строительством дороги в Орловском районе, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что оно было возбуждено по статье «Халатность».

По словам чиновника, причиной для открытия дела стало техническая ошибка в наименовании улиц, допущенная при составлении проектно-сметной документации. При этом участок производства и объемы выполненных работ соответствуют актам, сообщил он.

Градоначальник выразил уверенность, что следствие во всем разберется. «Я буду информировать общественность о ситуации», — сказал Парахин.

Ранее СМИ сообщили, что дело завели после прокурорской проверки. В ходе ее проведения выяснилось, что мэр Орла вместо положенной по проекту дороги «построил дорогу к собственному дому».

Как рассказал агентству помощник губернатора Орловской области Андрей Клычков, разбирательства в отношении данного объекта проходят уже больше года.

До этого стало известно, что против мэра Майкопа возбудили уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В связи с этим Майкопский городской суд постановил отправить его под арест до 23 мая.