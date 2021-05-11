Появились подробности о второй учительнице, погибшей во время стрельбы в казанской школе

Второй преподавательницей, погибшей во время стрельбы в казанской школе №175, была 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова, сообщает MK.RU.

Уточняется, что стаж учительской работы погибшей составил 34 года. Она была классным руководителем 1-го «Д» класса, а также занималась математикой с дошкольниками.

Кроме того, Айзатова была удостоена профессиональных наград, а также получила диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных информационных технологий. У погибшей остались двое внуков.

Ранее были опубликованы подробности гибели в результате стрельбы в Казани 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали, в больнице находятся 19 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.