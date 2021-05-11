Глава СБУ рассказал о местонахождении Козака и Медведчука

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук находится на Украине, но его местоположение не установлено. Об этом заявил глава СБУ Игорь Баканов, передает РИА «Новости».

При этом Баканов добавил, что депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак выехал в Россию.

«Если речь идет о господине Козаке, он, по нашей информации, находится в РФ, временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться на Украину», — сказал Баканов.

Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.

«Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока со страны не выезжал», — сказал Баканов.

Ранее Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушение на хищении национальных ресурсов в Крыму.