Кузнецова рассказала о самодельном устройстве, подорванном в казанской школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани заложил и подорвал в ней самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

«Осмотрев все по маршруту этого — я человеком его не назову, кто стрелял по нашим детям, — мы видим, что трагедия могла бы быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент», — сказала Кузнецова.

При этом Кузнецова добавила, что теперь нужно ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах и сохранять их на этом уровне постоянно.

«Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами — 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята. Мы выявили, что 1 600 зданий, к сожалению, охраной обеспечено вместо 1 800», — сказала она.

Ранее было опубликовано видео, снятое учениками во время нападения на школу.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.