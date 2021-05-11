Стрелявшему в казанской школе студенту грозит пожизненное заключение

Ильназу Галявиеву, устроившему 11 мая стрельбу в казанской школе, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ст. 105, ч. 2 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, также предусматривает смертную казнь. Однако в России на нее введен мораторий.

Ранее один из учеников казанской школы №175, где произошла стрельба, рассказал, что нападавший Ильназ Галявиев пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского.

Также были опубликованы кадры допроса преступника.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в казанской школе.