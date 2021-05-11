Кузнецова заявила, что часть пострадавших из-за стрельбы в Казани могут перевезти в Москву

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что сейчас рассматривается вопрос о перевозе в Москву некоторых детей, пострадавших из-за стрельбы в казанской школе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сейчас поговорила с ребятами, была в реанимации, где дети в особо тяжелом состоянии, поговорила с докторами о перспективах лечения, некоторые дети рассматриваются к перевозу в Москву. Все будет зависеть от тех решений, которые будут в ближайшее время приняты», — сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.