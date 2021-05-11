Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

Силовики уничтожили под Симферополем боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый состоял в террористических организациях.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что во время проведения операции подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам спецслужбы. «В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — сообщили там.

Источник в оперативных службах крымского полуострова ранее рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены ликвидировать подозреваемого, который оказал сопротивление с использованием оружия.

Ранее стало известно, что силовики ликвидировали в Новосибирской и Кемеровской областях ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России).