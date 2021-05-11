Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

Скопировать ссылку

Силовики уничтожили под Симферополем боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый состоял в террористических организациях.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что во время проведения операции подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам спецслужбы. «В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — сообщили там.

Источник в оперативных службах крымского полуострова ранее рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены ликвидировать подозреваемого, который оказал сопротивление с использованием оружия.

Ранее стало известно, что силовики ликвидировали в Новосибирской и Кемеровской областях ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России).

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.