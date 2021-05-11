СК завел дело по факту посягательства на жизнь силовиков в Крыму

По факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Уточняется, что дело было открыто против 49-летнего жителя Симферополя, «подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)».

В ведомстве сообщили, что утром во вторник, 11 мая, житель Симферополя, препятствуя деятельности работников ФСБ при выполнении ими оперативного задания, осуществил из огнестрельного оружия множественные выстрелы по трем сотрудникам спецподразделения.

Отмечается, что в результате инцидента силовики не получили каких-либо повреждений.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Крыму ликвидировали оказавшего сопротивление при задержании вооруженного боевика. Как указали в ведомстве, подозреваемый состоял в террористических организациях.