Пострадавший при стрельбе в Казани ребенок находится в критическом состоянии

Один ребенок, пострадавший при стрельбе в казанской школе, находится в критическом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии. По его словам, у несовершеннолетнего «проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс».

Источник также сообщил, что пострадавший не транспортабелен.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что часть пострадавших в результате стрельбы в Казани могут перевезти в Москву.

Также сообщалось, что одной из жертв стрельбы в казанской школе стала 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она преподавала в школе №175 в течение последних четырех лет. На работу в эту школу девушка устроилась в том же году, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев ее окончил. При этом занятий у него Игнатьева не вела.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.