Омбудсмен: у казанского стрелка не было контакта с родителями

Семья молодого человека, устроившего стрельбу в школе в Казани, является благополучной с финансовой точки зрения, однако у него не было контакта с родителями. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Молодой человек из так называемой благополучной семьи, потому что он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он недавно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то где-то жил в отдельном жилье», – заявила омбудсмен.

При этом она подчеркнула, что у стрелка не было контакта с родителями.

«На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. И в общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», – добавила Волынец.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у стрелка из Казани, устроившего обстрел в школе, не было явных мотивов для нападения

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.