Устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете полиции

Открывший стрельбу в казанской школе молодой человек не состоял на учете полиции и социальных служб, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с ТАСС.

«Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», – заявила омбудсмен.

По ее словам, семья молодого человека ни у кого не вызывала подозрений и никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

«По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», – добавила Волынец.

Она также отметила, что считает несостоятельной версию о том, что нападение могло быть совершено из мести, с целью кого-либо наказать, потому что стрельба произошла спустя четыре года после ухода нападавшего из этой школы.

Ранее Волынец также рассказала, что у стрелка не было контакта с родителями.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.