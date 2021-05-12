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Общество. Новости

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Пять граждан Израиля стали жертвами обстрелов из сектора Газа

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Пять граждан Израиля стали жертвами ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом сообщил глава пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о мирных жителях. Двое из них погибли в городе Лод, двое — в Ашкелоне, один — в Ришон Ле-Ционе.

«Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», — уточнил Конрикус.

Он также добавил, что система противоракетной обороны «Железный купол» продолжает действовать с высокой эффективностью, перехватывая большой процент запускаемых палестинскими военными ракет.

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».

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