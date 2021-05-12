Перед уходом в казанскую гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе накануне, пытался поджечь свою квартиру перед совершением преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что около 9 утра во вторник подозреваемый облил одну из дверей в своем доме селитрой, поджег ее и ушел. Огонь не распространился, поэтому уже после произошедшего в гимназии следователи провели обыски по месту проживания молодого человека.

Согласно информации Baza, в доме Галявиева правоохранители обнаружили несколько упаковок селитры дома, неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор». С собой подозреваемый пронес в учебное заведение ружье «Хатсан Эскорт», а также 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.

Ранее сообщалось, что похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая.