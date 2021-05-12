Омбудсмен по правам детей обратится в МВД и Роскомнадзор для проверки школ Татарстана

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в своем Facebook, что она обратится в Министерство внутренних дел и Роскомнадзор для проверки школ и других учебных учреждений Татарстана.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В Республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576», — заявила Кузнецова.

Также, по ее словам, в Татарстане отмечается нехватка охранников в школах, из 1800 образовательных учреждений только в 1605 есть охранники. Именно по этому вопросу Кузнецова пообещала обратиться в МВД,

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