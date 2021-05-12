Число пострадавших после стрельбы в Казани увеличилось до 23

На утро среды, 12 мая, в медицинских учреждениях находятся 23 человека, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе накануне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местных властей.

Сейчас состояние детей стабильное, но среди пострадавших 6 в тяжелом, и 2 в крайне тяжелом состоянии, передает государственная телерадиокомпания «Татарстан». По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, 12 мая состоится консилиум врачей, где будет принято решение о направлении пострадавших детей на лечение в Москву.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.



Ранее сообщалось, что Галявиев пытался поджечь свою квартиру перед совершением преступления.