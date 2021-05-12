Мишустин оценил уровень вакцинации от COVID-19 в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день свыше 24 млн российских граждан прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции или уже полностью завершили ее. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации», — подчеркнул он.

Кроме того, глава кабмина отметил, что в прошлом году по всей стране началась добровольная бесплатная вакцинация.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о том, что в России привились от коронавируса более 21 млн человек. Также он отметил, что сейчас необходимо вакцинироваться, не теряя времени.

23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

На 12 мая 2021 в России зафиксировано 4 896 842 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее колличество смертей от коронавируса в РФ составляет 113 976 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.