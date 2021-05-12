В клинике в Шереметьево выдавали поддельные справки для въезда в РФ иностранцев

Пограничники пресекли работу частной клиники в московском аэропорту Шереметьево, занимавшейся изготовлением поддельных справок для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Операцию провели сотрудники отряда пограничного контроля Федеральной службы безопасности.

«У руководителя частной медицинской клиники изъято более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы», — говорится в сообщении.

В марте текущего года сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области членов группировки, продававшей иностранцам медицинские справки для въезда в Россию. Силовики также изъяли клиентскую базу иностранцев, которые собирались приобрести поддельные документы.