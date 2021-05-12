Мишустин: все села России будут обеспечены фельдшерами к концу 2021 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что к концу 2021 года все села в России будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами, сообщает РИА «Новости».

Также, по его словам, будет восстановлено финансирование строительства новых больниц, которое было сокращено и перенаправлено из-за пандемии коронавируса. По его словам, все соответствующие поручения о выделении средств на строительство части объектов в 2021 году уже даны.

«Я говорю о жизненно важных объектах, мы восстановим все средства. Нужно восстановить справедливость», — считает Мишустин.

Он подтвердил, что перераспределение средств было, и назвал его причиной борьбу с коронавирусом.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил об улучшении положения России в борьбе против коронавируса и начале создания «санитарного щита» против новых угроз эпидемии и пандемии.