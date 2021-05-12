Путин подтвердил Эрдогану готовность России отправить в Турцию «Спутник V»

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российского государства обеспечить поставки в Турцию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставки вакцины «Спутник V» в республику.

«Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени в Москву пребудет турецкая делегация для обсуждения этого вопроса.

По данным службы, стороны также договорились о продолжении регулярного двустороннего диалога на различных уровнях.