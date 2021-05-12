Мишустин рассказал о своей работе грузчиком

Председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, рассказал как в юности работал грузчиком.

Он назвал этот опыт работы способом заработка во время учебы в вузе.

«В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 1983 году поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»), вскоре переведясь на дневное отделение благодаря высокой успеваемости. В 1992 году он окончил аспирантуру в том же учебном заведении.

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