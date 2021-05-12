В Кремле рассказали, возможно ли введение в России права на отгул после прививки от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли ввести во всей стране оплачиваемый отгул для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Таким образом он прокомментировал предложение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой.

«Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что глава ХМАО может выступать с такими предложениями, «это в рамках полномочий губернаторов».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день свыше 24 млн российских граждан прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции или уже полностью завершили ее.

На 12 мая 2021 в России зафиксировано 4 896 842 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее количество смертей от коронавируса в РФ составляет 113 976 человек.