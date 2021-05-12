Мурашко: решение о вакцинации населения новой вакциной будет принято на этой неделе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что решение о вакцинации населения новой вакциной «Спутник Лайт» будет принято на этой неделе, сообщает телеканал «Россия 24».

«Зарегистрировали «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», — заявил Мурашко.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России 6 мая 2021 года. Препарат является первым компонентом «Спутника V», но его планируется применять самостоятельно. В частности, он может использоваться при необходимости быстрого формирования популяционного иммунитета среди населения от 18 до 60 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник Лайт».