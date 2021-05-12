В Казани похоронили всех жертв стрельбы в школе

В Казани похоронили всех жертв стрельбы, произошедшей в местной гимназии накануне. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

Всего в результате трагедии погибли девять человек.

Троих детей похоронили на мусульманском кладбище, рассказал директор Ильдар Сахатдиев.

«Двое — на кургане (мемориальный комплекс — ред,), женщину — в Константиновке. Двоих в район увезли», — уточнил он.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти возьмут на себя организацию похорон.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая было объявлено днем траура в регионе.

На утро 12 мая в медицинских учреждениях находились 23 человека, пострадавших в результате ЧП в татарстанской столице.