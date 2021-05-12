В Словакии начнут прививать «Спутником V» с июня

В начале июня российский препарат «Спутник V» планируется включить в программу вакцинации в Словакии. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Владимир Ленгварский, передает РИА «Новости».

В настоящий момент известно, что российская сторона уже дала согласие.

«Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование «Спутника V». После оплаты необходимой суммы она станет нашим имуществом», — уточнил Ленгварский местному телеканалу.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в связи с нарушениями контракта просил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах. При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия разместила контракт на поставку препарата.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат разработае НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.